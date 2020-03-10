أردوغان: طلبنا من بوتين تبادل إدارة حقول النفط في دير الزور بدلا من الإرهابيين

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه طلب من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، تبادل إدارة حقول النفط في دير الزور السورية، بدلا من الإرهابيين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الرئيس التركي قوله "اقترحت أن يساعد بوتين ماليا في إعادة بناء سوريا المدمرة من خلال إنتاج النفط (في دير الزور والقامشلي)، ونحن مستعدون للمشاركة في هذا الأمر، أجاب بوتين بأن ذلك ممكن".

وتابع أردوغان "إذا تم اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه، فعندئذ يمكنني تقديم اقتراح مماثل إلى ترامب. بفضل هذا، سيكون لدينا الفرصة للمساعدة في إعادة بناء سوريا، بدلا من استخدامها من قبل هؤلاء الإرهابيين".