مصر... إنجاز 92% من مبنى مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع اللجنة الرئيسية للعاصمة الإدارية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة.

ووفقا لما نشره موقع "مصراوي"، بلغت نسبة إنجاز تنفيذ مبنى مجلس الوزراء 92%، وجار الانتهاء من التشطيبات الخارجية، وأعمال التشطيبات الداخلية، كما يجري استكمال الأعمال الكهروميكانيكية.

كما تم مد ثلاثة خطوط مياه بلغت نسبة تنفيذها 100%، وكذا محطة رافع مياه الشرب بمحطة مياه القاهرة الجديدة المغذي للعاصمة، بنسبة تنفيذ 100% أيضا.

وجار الانتهاء من إنشاء 3 محطات كهربائية بنسبة إنجاز 99%، وأنفاق الخدمات الحكومية بنسبة 98%، وكذا تم عرض موقف مرافق طريقي محمد بن زايد الشمالي والجنوبي بنسب تنفيذ تصل إلى 85 %، فضلاً عن الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والكباري والأنفاق في مرحلتها الأولى، إذ بلغت نسب تنفيذ الكباري 100%، والأنفاق 97%، وكذا تضمن العرض الإشارة إلى موقف الإنشاءات والطرق بالحي السكني الثاني R2، والحي السكني الثالث R3.

ويتم الآن تنفيذ الربط بين مركز معلومات العاصمة (NN1) ومركز البيانات الموحد، والربط بين مركز معلومات العاصمة (NN1) وسنترالي مدينتي والشروق، وتنفيذ مسارات الربط ومد كوابل الألياف الضوئية لربط مباني الحي الحكومي بمركز معلومات العاصمة (NN1)، وتوريد وتركيب وتشغيل أجهزة نقل البيانات، وتوريد وتركيب كاميرات المراقبة.

وتم استعراض موقف إنجاز البرامج والتطبيقات التشاركية، ومنها على سبيل المثال، منظومة إدارة الهوية الرقمية وصلاحيات كل موظف، وتطبيق التواصل والتبادل المؤمن للبيانات بين الموظفين، وكذا التطبيقات النمطية وهي: إدارة الموارد البشرية، وإدارة الوثائق والمحتوى، والأرشيف الإلكتروني، والتخطيط الاستراتيجي وإدارة المشروعات، وتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار.

وتم استعراض خطة نقل الموظفين من القاهرة الكبرى إلى العاصمة والعكس، وما تتضمنه من تحديد لنقاط التجمع الرئيسية، ونقاط الإنزال بالحي الحكومي، وكذا ما يتعلق بخطة النقل الداخلي، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من طرح كراسة الشروط على شركات النقل الجماعي الخاصة فيما يتعلق بذلك الأمر.