السعودية تتهم إيران بتسهيل إدخال مصابين بـ"كورونا" وتعتبره تصرفا غير مسؤول

قالت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، إن "طهران ترتكب تصرفا غير مسؤول بعدم ختم جوازات زوارها من السعوديين على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد هناك".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "أدان مجلس الوزراء سلوك إيران غير المسؤول لتسهيلها إدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، في وقت تنتشر فيه الإصابة بفيروس كورونا الجديد".

وأضاف المجلس أن ذلك "يشكل خطرا صحيا يهدد السلامة، ويقوض الجهود الدولية لمكافحة الفيروس، وتتحمل إيران بموجبه المسؤولية المباشرة وما تسببه ذلك من تفشي الإصابة بالفيروس".

— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 10, 2020

​وأصدرت المملكة العربية السعودية، يوم الخميس الماضي، بيانا حملت فيه إيران مسؤولية انتشار فيروس "كورونا" الجديد في العالم، واصفة سلوك إيران بأنه "غير مسؤول"، كما دعت هيئة الطيران المدني السعودية، يوم الجمعة الماضي، المواطنين الذين زاروا إيران للإفصاح بذلك للسلطات الصحية".