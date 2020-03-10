بعد تأكيد خلوها التام... سوريا تتخذ مجموعة إجراءات للوقاية من فيروس كورونا

اتخذت الجهات المعنية في المحافظات السورية مجموعة من الإجراءات للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد وأطلقت حملة توعية لجميع العاملين في جميع المؤسسات التعليمية، بغية الحفاظ على خلوها من الإصابات.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" الإجراءات التي اتخذتها المحافظات للمنع تسجيل أية حالة.

مديرية صحة وجامعة حلب أقامتا الدورات ومحاضرات التوعوية في المراكز الصحية ودور العبادة ووزعت المديرية الملصقات في المدارس والجامعات وإرسلت تعاميم للمشافي الحكومية والخاصة، مؤكدة فيه على ضرورة الإبلاغ عن أي حالة يشتبه بها.

وفي الحسكة اتخذ عدة إجراءات للوقاية من الفيروس والإبلاغ عن أي حالة يشتبه بإصابتها لاتخاذ التدابير اللازمة بهذا الخصوص، وأشار مدير الصحة إلى وجود أطباء مختصين مهمتهم متابعة هذه الحالات وتشخيصها وإجراء فحوص لها وأخذ عينات من المشتبه بإصابتهم للتأكد من خلوهم من المرض.

وفي محافظة درعا أعلن مدير الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني الدكتور بسام الحريري أن "المشفى يعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية على إنشاء غرفتين للعزل والحجر الصحي تحسبا لأي إصابة بفيروس كورونا وهما خارج المشفى في مركز الحجر الصحي المجاور له وسينتهي العمل بهما خلال اليومين القادمين".

وفي حمص تم وضع خطة متكاملة من مديرية التربية لإقامة ورشات وندوات ومحاضرات توعية لجميع المدارس بدأتها الدائرة بالعاملين لديها من الأطباء والمثقفات الصحيات والممرضات وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة والصحيحة عن الفيروس المستجد.

وفي القامشلي تم تحديد نقطة طبية محدثة في المطار للكشف عن الإصابة بالمرض، حيث تقوم بفحص جميع القادمين عبر الرحلات الدولية ووفق الاستمارة المقدمة من قبل وزارة الصحة.

وكانت الحكومة السورية، في نفس السياق، قد قررت وقف جميع الرحلات والزيارات من وإلى الأردن والعراق لمدة شهر بما فيها الزيارات والرحلات الدينية بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين تجاوزت الإصابات العالمية 114 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4026 حالة وفاة، في حين بلغ عدد المتعافين 64 ألفا، حتى اليوم العاشر من آذار/مارس.