إسرائيل تشهد حدثا الأول من نوعه بسبب انتشار كورونا

أكدت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن إسرائيل تشهد حدثا الأول من نوعه في تاريخها.

وأفادت القناة "مكان"، صباح اليوم، الثلاثاء، بأن الحكومة الإسرائيلية تدرس إمكانية السماح لعشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين بالمبيت في إسرائيل، بهدف مكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت القناة أن الحكومة الإسرائيلية تهدف من ذلك فرض طوق شامل على مناطق السلطة الفلسطينية، دون المساس بالاقتصاد الإسرائيلي.

وبحسب الاقتراح الذي بلورته الوزارات الإسرائيلية المعنية، يخضع هؤلاء العمال الفلسطينيين لفحوصات، ومن سيتضح أنه لا يحمل الفيروس يسمح له بالمبيت لدى مشغليه أو في مكان آخر سيخصص لذلك.

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أنه يدخل إسرائيل يوميا 65 ألف عامل للعمل في مجال البناء.

وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، يبلغان بعضهما البعض عن حالات الإصابة بفيروس كورونا لديهما.

وأضاف اشتية أن أكبر مشكلة هي عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل، ولا يمكن حاليا وضع أجهزة في المعابر لفحص ما إذا كانوا حاملي الفيروس أم لا.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، حتى الآن، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 58 حالة.

وقررت إسرائيل الاثنين، فرض الحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوما على جميع العائدين من رحلات السفر إلى إسرائيل، خشية تفشي فيروس "كورونا".

من جهة ثانية شددالجيش الإسرائيليمن إجراءاته لمنع تفشي فيروس "كورونا المستجد" في قواعده، وحظر على الجنود العائدين من أية دولة كانت العودة إلى قواعدهم لفترة.