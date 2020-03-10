إعلامي مصري يثير تفاعلا واسعا بعد استضافة فيروس كورونا على الهواء... بالفيديو

أثار إعلامي مصري تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أجرى حوارا تخيليا عبر الأقمار الصناعية مع فيروس كورونا المستجد، خلال حلقة برنامجه.

وظهر شخص جسَّد الفيروس خلال برنامج "الكلام على إيه" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي على تلفزيون الحياة، قائلًا: "أقسم بالله ده كلام سوشيال ميديا، أنا مظلوم في الليلة دي، إنتوا في مصر بتهولوا المواضيع، والعالم كله كوم ومصر لوحدها كوم تاني"، في إشارة إلى الشائعات المتداولة بشأن التعتيم على ارتفاع نسب الإصابة في مصر.

A surreal effort by a talk show at some public education abt basic steps to take to avoid infection & who to call if you suspect you're infected. Unfortunately, that info is preceded in this interview with "the Coronavirus" w/remarks dismissing fears of it https://t.co/8Uxaq13r3W — Timothy E Kaldas (@tekaldas) March 10, 2020

وسخر مجسد الفيروس من كثرة الشائعات "يعني أبقى فيروس وقاعد في حالي وألاقي الناس بتتهمني في رسالة واتساب على جروب الماميز؟ طب إنتي الواد عندك عنده رشح وحرارة وبرد عادي تلبسيها لي أنا ليه وتقولي إني جتله؟ أنا أتهزأ كده في بلدكم وتركبوني المرجيحة وهاتك يا قلش وتقولوا اتنين مالهمش أمان الكورونا والإخوان".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع الفيديو على نطاق واسع، بين ساخر ومنتقد، إذ اعتبر عدد منهم أن ذلك يمثل "استهزاءً واستفزازا".

Let's check in with how Egyptian talks shows are handling coronavirus coverage.



Oh. pic.twitter.com/zb6yaRdRxZ — Jared Malsin (@jmalsin) March 10, 2020

وأعلنت الصحة المصرية، أمس الاثنين، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 59.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا وصل إلى 59، بينهم 21 حالة تم تعافيها.

وقالت إن "الحالات التي ثبتت إيجابيتها معمليًا لفيروس كورونا، اليوم، 4 حالات منهم 3 مصريين وسيدة أجنبية وجميعهم من المخالطين للحالات التي تم الإعلان عنها مسبقًا".

الإعلامي جابر القرموطي عمل انفراد كبير .. وعمل أول حوار مع فيروس كورونا ..

إحنا ياجماعة هانبهر الفيروس وهانبهر العالم .. لدرجة إننا هنخلي الفيروس يخاف يجي مصر ولو دخل مصر هايهرب على طول

#كورونا_الجديد pic.twitter.com/kqS7OpxUnn — Amr Fahmy عمرو فهمي (@AmrFahmy2007) March 10, 2020

وأشارت إلى أن هناك 20 حالة من الإجمالي جاءت نتيجة تحاليلهم سلبية لكورونا، اليوم، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة بمستشفى العزل، بالإضافة إلى الحالة الأولى المكتشفة في مصر لشخص أجنبي كان حاملًا للفيروس، والذي تعافى وغادر المستشفى المخصص للعزل.

وأوضحت أن الحالات الـ20 التي جاءت نتيجة تحاليلها سلبية، حالتهم مستقرة تمامًا ولا يزالون موجودين بالمستشفى المخصص للعزل، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأصاب الفيروس أكثر من 111 ألفا حول العالم في 109 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3880، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.