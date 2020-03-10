قطر تحظر النرجيلة في المقاهي العامة

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الثلاثاء، منع تدخين النرجيلة (الشيشة) في جميع المطاعم والمقاهي العامة في البلاد، حتى إشعار آخر.

ووفقًا لوكالة الأنباء القطرية "قنا" قالت الوزارة: "يأتي هذا القرار في ضوء الأوضاع الصحية الراهنة وبما يتماشى مع الإجراءات الوقائية لتجنب أسباب العدوى بفيروس كورونا (كوفيد 19)".

وشددت الوزارة في بيانها على أن أي جهة تخالف هذا القرار ستعرض نفسها للمساءلة والإجراءات القانونية المتبعة في هذا الإطار. وحثت الوزارة الجهات والأفراد كافة على اتباع الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة مجتمعهم.

وزارة الصحة العامة تصدر قرارا بمنع تداول الشيشة في جميع المطاعم والمقاهي العاملة في الدولة، اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر، مضيفة أن هذا القرار يأتي في ضوء الأوضاع الصحية الراهنة وبما يتماشى مع الإجراءات الوقائية لتجنب أسباب العدوى بفيروس كورونا 2019 (كوفيد 19). #قنا pic.twitter.com/9hjGe2ggYh — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 10, 2020

​ودعت وزارة الداخلية القطرية الاثنين، إلى الحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الأصلية مؤكدة أن ذلك يجنب الإنسان التعامل مع الشائعات والقصص مجهولة المصدر. وأكدت أن الجهات المختصة ستقوم باستدعاء من يقوم بنشر وتداول الشائعات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

وأعلن مكتب الاتصال الحكومي القطري تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة لجميع الطلاب اعتباراً من غد الثلاثاء وحتى إشعارٍ آخر.

وقال المكتب إن ذلك القرار يأتي في إطار الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حرصا على سلامة الطلاب.

وأعلنت قطر يوم الأحد، تعليقها المؤقت لدخول القادمين من 15 دولة في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس، وفقًا لبيان صادر عن مكتب اتصالات حكومة قطر.

وأعلنت السلطات القطرية، اكتشاف 15 إصابة بفيروس كورونا، بعضهم عاد من إيران التي تعد ثالث أكثر دولة تعاني من انتشار فيروس كورونا الجديد، بعد الصين وإيطاليا.