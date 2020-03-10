بينها الدوري المصري…. الجبلاية يتخذ قرارا جديدا بشأن كرة القدم

نشر اتحاد الكرة المصري بيانا جديدا على صفحته الرسمية في "تويتر"، مساء اليوم، الثلاثاء، حول إقامة المباريات دون حضور جماهيري حتى إشعار آخر.

يأتي بيان اتحاد الكرة حفاظا على سلامة جماهير الكرة المصرية في هذه الظروف الخاصة التي تستوجب اتخاذ كافة التدابير في مواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا" الذي يعاني منه العالم أجمع.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري لكرة القدم أمام توغو، يوم 26 مارس/آذار الجاري في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021، قبل السفر لمواجهة الفريق نفسه بالجولة الرابعة، يوم 29 من الشهر ذاته.

وتشهد مباريات الدوري المصري حضور أعداد صغيرة من الجماهير تتراوح ما بين 500 إلى 1000 مشجع.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرر تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.