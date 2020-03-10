ثلاث حالات حرجة في لبنان... ويتوقع شفاء عدد من المصابين خلال الأيام المقبلة

أكد رئيس قسم العناية في مستشفى "رفيق الحريري" الحكومي، محمود حسون، أنه "لم يخرج أحد بعد من المصابين بفيروس كورونا من المستشفى، لأن النتيجة لا تزال إيجابية ولكن دون وجود أي عوارض، ما يعني أنهم في خلال 4 أو 5 أيام المقبلة يصبح بعض الأشخاص لديهم شفاء كامل".

قال الطبيب محمود حسون لـ"سبوتنيك"، إن "علاج المصابين بفيروس كورونا هو علاج فقط للحالات الخفيفة جداً، أما المعقدة، فهم في العناية الفائقة يتلقون العلاجات بالأدوية التي تعالج مرض "السيدا" لأنه حتى الآن لا يوجد علاج للكورونا".

وأشار حسون إلى أن هناك 3 أشخاص في الحجر الصحي حالتهم حرجة.

وأضاف: "يتراوح أعمار المصابين الذين حالتهم حرجة من 56 سنة إلى 80 سنة، وبدأنا بإعطائهم الأدوية التي تعطى لمرضى "السيدا" بحسب تعليمات منظمة الصحة العالمية".

ولفت إلى أن العوارض الصعبة تمر بين 7 أيام وحتى 12 أو 14 يوما، والفيروس يؤدي إلى التهاب رئوي حاد جداً يصل لمرحلة انقطاع الأوكسيجين عن المصاب.

وتابع حسون قائلا: "لدينا في المستشفى 120 سريرا في الحجر الصحي من دون عناية فائقة، بالنسبة للأشخاص الذين بحاجة إلى عناية فائقة لدينا 4 أسرة وسيكون لدينا الأسبوع القادم 12 سريراً إضافياً".

ولفت إلى أن "إدارة المستشفى بدأت بالتحضير منذ فترة لاستيعاب الوضع، لدينا مستلزمات طبية، ولكن نحن بحاجة لآلات للتنفس ولعدة مستلزمات أخرى لأن الأمور تتطور".

وأكد حسون أنه "من الواضح حسب كل المؤشرات في العالم أن عدد الإصابات في تزايد، في الصين الأمور تحسنت كثيراً ولكن في دول أخرى للأسف الأمور تنتشر، المؤشرات لدينا تدل أنه من الممكن ارتفاع عدد المصابين في لبنان".