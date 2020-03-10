الصحة المصرية: أخذنا عينات من المراكب في أسوان والأقصر وجميعها سلبية

أعلنت وزارة الصحة المصرية، سلبية جميع العينات التي أخذت من الأشخاص الذين كانوا على متن المراكب في أسوان والأقصر.

وأوضحت وزير الصحة هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير السياحة والآثار المصري الدكتور خالد العناني، اليوم الثلاثاء، أن مصر كانت بين أولى الدول في اتخاذ الاحتياطات من الفيروس، مؤكدة البدء بخطط احترازية إضافية لمواجهته.

وأضافت "وسّعنا دائرة تقصينا للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، ولدينا خطة لاستيراد أجهزة مسح لكافة المنافذ الحدودية".

ولفتت الوزيرة إلى أن عدد المصابين بالفيروس حتى الآن بلغ 59 إصابة، بينها 8 إصابات مباشرة.

من جهته قال وزير السياحة إن "وزارة الصحة أجرت فحصا للمراكب والفنادق في الأقصر وأسوان في إطار إجراءات وقائية من فيروس كورونا" مضيفا "ننسق بشكل يومي مع وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تفشي الفيروس".

يتبع...