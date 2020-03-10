الصحة المصرية تعيد تعريف حالة الاشتباه في الإصابة بكورونا

أعادت الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة المصرية، تعريف حالة الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا الجديد، في ما يبدو تغيرًا للمفهوم الشائع حول أعراض الإصابة بمرض "كوفيد 19".

ووفقًا لمنشور أصدرته الإدارة ونشره موقع "مصراوي"، فإن الحالة المشتبه في إصابتها بالفيروس، هي التي تعاني من أعراض تنفسية حادة، مثل الكحة وضيق التنفس، مع أو بدون ارتفاع في درجة الحرارة إلى 38 درجة.

وأوضحت أنه يجب توافر بعض الظروف خلال الـ14 يومًا قبل ظهور الأعراض، مثل سفر أو إقامة الشخص المشتبه في إصابته بدولة حدث بها انتشار واسع أو انتقال محلي محدود للفيروس.

وأيضًا إذا كان الشخص مخالطًا لحالة تأكد إصابتها بالفيروس، أوإذا كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة مع وجود أحد أعراض الأمراض التنفسية الحادة، ولم يمكن التعرف على مسبب الحالة المرضية.

وبحسب "مصراوي" فإن الوزارة ربطت من قبل حالة الاشتباه بشرط وجود ارتفاع في درجة الحرارة إلى أو أعلى من 38 درجة.

وفي نهاية منشورها، قالت الإدارة إن الحالة المؤكدة هي حالة مشتبهة تم التأكد من إصابتها بواسطة التحاليل المعملية.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا، تحولت نتيجتها من "إيجابية" إلى "سلبية". وثبتت سلبية تحاليل 5 حالات، اليوم، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت وزارة الصحة في مصر "رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية".

يذكر أن مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرر تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.