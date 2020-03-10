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16:30 GMT10 مارس/ آذار 2020
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    بني غانتس رئيس حزب أبيض أزرق يلقي كلمة بعد الإعلان عن استطلاعات الرأي في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في مقر حزبه في تل أبيب

    بدعم من القائمة المشتركة… غانتس يخطط لتشكيل حكومة إسرائيلية دون نتنياهو

    © REUTERS / AMIR COHEN
    العالم العربي
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    الموضوع:
    انتخابات الكنيست الإسرائيلي (32)
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    هاتف الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أرزق أبيض" الإسرائيلي، رؤساء ثلاثة أعضاء من القائمة المشتركة (عرب 48) لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، دون مشاركة بنيامين نتنياهو، رئيس حزب "الليكود" الحاكم.

    وأفادت القناة العبرية الـ"13"، صباح اليوم، الثلاثاء، بأن الجنرال غانتس هاتف كل من ثلاثة من كبار كتلة أو القائمة المشتركة (عرب 48، وتضم أربع كتل انتخابية عربية) بهدف التنسيق لإقامة حكومة إسرائيلية جديدة، هدفها إزاحة نتنياهو، ودون الدخول في انتخابات برلمانية للكنيست، للمرة الرابعة، على أن تكون لكل مواطني إسرائيل.

    ونوهت القناة إلى أن الاتصال الهاتفي لغانتس مع هؤلاء الثلاثة جاء بعد لقائه بأفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، مساء أمس، الاثنين، الذي سبق وأن وافق رئيس حزب "أزرق أبيض" على مطالب ليبرمان، الخاصة بانضمامه لأي حكومة إسرائيلية جديدة. 

    يشار إلى أن "القائمة المشتركة" تتشكل من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، برئاسة أيمن عودة، والقائمة العربية الموحدة، بزعامة منصور عباس، والحركة العربية للتغيير، بقيادة أحمد الطيبي، والتجمع الوطني الديمقراطي، بقيادة أمطانس شحادة.

    ويسعى غانتس لتشكيل حكومة ضيقة بدعم القائمة المشتركة وحزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة ليبرمان، ويأتي هذا السعي بعد الإعلان عن النتيجة النهائية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي، التي أجريت في الثاني من الشهر الجاري.

    وحصلت كتلة نتنياهو اليمينية على 58 مقعدا، مقابل حصول أحزاب المعارضة الإسرائيلية (بما فيها الأحزاب العربية) على 62 مقعدا في الكنيست (من أصل 120)، ما يجعلها قادرة على تقويض فرص نتنياهو في تشكيل حكومة.

    ومن المنتظر أن يبدأ الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، بعد أيام، المشاورات مع الأحزاب الإسرائيلية الممثلة في الكنيست، لتحديد النائب الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة.

    انتخابات الكنيست الإسرائيلي
    © Sputnik / Mohamed Hassan
    انتخابات الكنيست الإسرائيلي
    الموضوع:
    انتخابات الكنيست الإسرائيلي (32)

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الكنيست, إسرائيل, نتنياهو, بيني غانتس
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