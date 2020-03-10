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16:30 GMT10 مارس/ آذار 2020
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    رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج

    السراج يزور جنوب أفريقيا لبحث الأزمة الليبية

    © REUTERS / MICHELE TANTUSSI
    العالم العربي
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    أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، محادثات مع سيريل راما فوزا، رئيس جنوب أفريقيا، الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي في الوقت الحالي.

    سامح شكري
    © Photo / Press Office of the Egyptian Ministry of Foreign Affairs
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    ذكر ذلك المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن المحادثات بالقصر الجمهوري في بريتوريا، العاصمة السياسية لجنوب أفريقيا.

    وقال الرئيس راما فوزا، إن "تحقيق السلام في ليبيا هو من أولويات مهامه كرئيس للاتحاد الأفريقي، وأضاف أنه "يفضل أن يكون المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا من أفريقيا".

    وأوضح أن رسالة بلاده تجاه الأزمة الليبية مفادها أن "مصلحة ليبيا تكمن في السلام ووقف الهجوم على طرابلس، وأن إغلاق المواقع النفطية يضر بمصلحة الشعب الليبي"، مضيفا: "نريد علاقة ممتازة مع ليبيا تبنى على العلاقات الخاصة، التي تجسدت أيام الكفاح ضد الميز العنصري، وأن بلاده ستقوم بدور فعال ومحايد لتحقيق السلام على أرضية الاتفاق السياسي".

    وقال فائز السراج: "إننا نعول على جنوب أفريقيا في قيادة الاتحاد الأفريقي خلال هذه الفترة الصعبة ليولي اهتماما أكبر بالأزمة الليبية، مثمنا في الوقت نفسه ما تقوم به اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا التي يترأسها رئيس الكونغو برازافيل دنيس ساسو انغيسو.

    وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

    وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.

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    الكلمات الدلالية:
    الجيش الليبي, ليبيا, فايز السراج
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