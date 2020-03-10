رئيس "النواب المصري": حقوقنا في مياه النيل مسألة حياة أو موت

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، إن حقوق مصر في مياه النيل مسألة حياة أو موت، مشيرا إلى أن مصر دخلت حزام الفقر المائي.

ذكرت ذلك صحيفة "اليوم السابع" المصرية، التي أوضحت أن تصريحات عبد العال، جاءت خلال الجلسة العامة في البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء.

وأوضح رئيس النواب المصري أن "الحصة المحددة لمصر من نهر النيل غير كافية، وأن وزارة الري، وعلى رأسها الوزير يؤدي أداء جيدا سواء فيما يتعلق بملف الري في الداخل، أو في الخارج ومعه وزير الخارجية في التفاوض بشأن سد النهضة ".

وتابع: "كلنا ثقة في القيادة السياسية والأجهزة المعاونة، بأنها ستحافظ على حقوق مصر في مياه نهر النيل"، لافتا إلى أنه لا يمكن التفريط فيها لأنها مسألة "حياة أو موت".

وقال رئيس مجلس النواب إن مياه الأمطار يتم استخدامها وتخزينها في أحواض وتدخل في الصرف الصحي، ويتم معالجتها ثلاثيا، وأن مصر من أكثر الدول كفاءة في استخدام المياه، مضيفا: "حصة مياه النيل لا تكفي لعدد السكان ونحن في حاجة إلى 90 مليار أو 100 مليار متر مكعب مياه في السنوات القادمة".

واستطرد: "كلنا ثقة في القيادة السياسية ووزيرا الخارجية والري وكل الأجهزة المعاونة في التفاوض بشأن سد النهضة".

وتقوم أثيوبيا، منذ عام 2011، ببناء سد النهضة على منابع النيل، وتسعى القاهرة لاتفاق مع أديس أبابا لتنظيم قواعد ملء خزان السد لتقليل تأثيره على حصتها من مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا.