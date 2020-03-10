الإمارات.. ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 17

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تعافي 5 حالات جديدة لمصابين من جنسيات مختلفة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، ليصل عدد حالات التعافي في الإمارات 17 حالة.

ونقلت صحيفة "البيان"، مساء اليوم، الثلاثاء، عن الوزارة أن الحالات التي تماثلت للشفاء شملت ثلاثة أشخاص من الإمارات وشخصاً مصريا وآخر من المغرب.

وأكدت وزارة الصحة أن تعامل الإمارات مع هذه الحالات حتى شفائها يعكس قوة النظام الصحي في الدولة، بفضل الدعم الذي توليه قيادة الدولة لهذا القطاع والحرص على توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية، سواء للمواطنين أو المقيمين أو زوار الدولة، مشيرة إلى أن التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن التطبيق الفعال للإجراءات الاحترازية كشف عن 15 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم /COVID-19/ وكانوا جميعهم ضمن الحالات المشتبه بها في الحجر الصحي في الإمارات. وبذلك يبلغ عدد الحالات المعلن عنها 74 حالة.

وتعود الإصابات الجديدة إلى جنسيات مختلفة شملت ثلاثة أشخاص من الجنسية الإيطالية، وشخصين من كل من الإمارات، وسيريلانكا، وبريطانيا والهند وشخص من كل من ألمانيا، وجنوب أفريقيا، وتنزانيا وإيران.

وأوضحت الوزارة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وكانت وزارة التربية والتعليم في الإمارات أعلنت عن تعطيل جميع طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة كافة على مستوى الدولة بدءا من يوم الأحد الماضي ولمدة 4 أسابيع، وذلك في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة والرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها إن هذا القرار يصب في مصلحة الطلبة، ويأتي كخطوة استباقية تتماشى مع المستجدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، وتوفير أقصى معايير السلامة العامة في المجتمع المدرسي، وكذلك في مختلف مؤسسات التعليم العالي.