الداخلية الجزائرية: بعض الأطراف تحاول تهديم ما توصل إليه الحراك الشعبي

قال وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود، إن بعض العناصر تريد تهديم ما وصل إليه الحراك بخروجهم كل يومي الجمعة والثلاثاء و"اليوم يتكلمون عن أيام أخرى".

ووفقا لصحيفة "الخبر" الجزائرية، فإن بلجود أكد في تصريح صحفي على هامش زيارته لولاية بسكرة، شرقي الجزائر "ما زال بعض العناصر يعملون ويريدون تحطيم ما وصل إليه الحراك، يخرجون يومي الجمعة والثلاثاء...واليوم يتكلمون عن أيام أخرى".

وأضاف "هؤلاء لهم نوايا والنوايا واضحة هي تهديم البلاد والرجوع إلى السنوات الماضية وإدخال البلاد في مشاكل".

هذا وحذر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في وقت سابق، من "محاولات اختراق الحراك الشعبي من الداخل والخارج، قائلا إن الحراك الذي يحيي الجزائريون اليوم الجمعة ذكراه الأولى "ظاهرة صحية".

الرئيس تبون : وقعت على مرسوم يجعل من يوم 22 فيفري يوم وطني للإلتحام الشعب بجيشه من أجل الديمقراطية pic.twitter.com/8euqLrTzZR — EL BILAD - البلاد (@El_Bilade) February 20, 2020

وقال تبون في لقاء مع وسائل الإعلام الوطنية إنه وقع على "مرسوم يجعل من 22 فبراير يوما وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر تحت تسمية "اليوم الوطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية"، مضيفا أن هذا المرسوم الرئاسي "سينشر في الجريدة الرسمية وسيتم الاحتفال بهذا اليوم سنويا".