رئيس الدفاع في البرلمان الليبي: حفتر أطلع ماكرون وميركل على كافة التطورات على الأرض

قال طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، إن زيارة المشير خليفة حفتر إلى فرنسا وبرلين تتعلق بمسارات الحل المطروحة.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، الثلاثاء أن المجتمع الدولي على إطلاع بعمليات نقل الإرهابيين إلى ليبيا، وأن الزيارة تناولت كافة التفاصيل الحاصلة في المشهد الليبي حتى الأن.

وبشأن إمكانية توقيع المشير خليفة حفتر على وثيقة وقف إطلاق النار، أوضح أن الشروط التي طرحتها القوات المسلحة الليبية في وقت سابق لم تتغير، وأنه حال توافر الشروط المعلنة مسبقا يمكن اتخاذ خطوة مغايرة للموقف الحالي، والتوقيع على وقف إطلاق النار.

وتابع الميهوب أن الهدنة تم خرقها من جانب المليشيات، فيما يرد الجيش على الخروقات طوال الفترة التي أعقبت بدء الهدنة.

وأكد أهمية الدور الروسي في المنطقة وخاصة الملف الليبي، وأن رئيس البرلمان الليبي والقائد العام المشير خليفة حفتر أطلعا الجانب الروسي على كافة التطورات في ليبيا في وقت سابق، وأن روسيا داعمة للاستقرار في ليبيا الذي ينعكس على المنطقة ككل.

والتقى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في العاصمة الألمانية برلين بدعوة رسمية، حيث ناقشا آخر المستجدات على الساحة الليبية، وعملية وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث بإسم الحكومة في بيان نقلته "رويترز": "أكدت المستشارة أنه ما من حل عسكري لهذا الصراع وأن وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في العملية السياسية ضروريان لهذا السبب".

وكان مصدر عسكري قد أكد لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية قد وصل إلى برلين صباح اليوم، وذلك بعد دعوة رسمية وجهت إليه من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من أجل التباحث حول آخر المستجدات على الساحة الليبية".

وفي وقت سابق من مساء الأمس، الاثنين، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في قصر الإليزيه، حسبما ذكرت القيادة العامة للجيش الليبي.

وقالت القيادة في بيان: "بدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصل القائد العام المُشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر صباح اليوم إلى قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس وذلك للتباحث في آخر مستجدات مكافحة الإرهاب والهجرة الغير شرعية".