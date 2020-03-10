فيديو من داخل مشفى العزل الصحي لمرضى "كورونا" في الأردن

وأكد مدير المستشفى عبد الرزاق الخشمان، أنه في حال زاد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا (انتشار مفاجئ)، سيتم إخلاء المستشفى كاملا لغايات الحجر الصحي، كما نقلت وكالة "عمون" الأردنية.

ويظهر في الفيديو الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأردنية.

ويظهر في الفيديو المصاب الوحيد في الأردن، مؤكدا أنه بصحة جيدة ومطمئنا الأردنيين بأن الفحوصات الأخيرة اظهرت خلوه من الفيروس.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد، في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول، وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

ويبلغ عدد الدول التي شهدت إصابات بالفيروس حاليا، ما لا يقل عن 100 دولة، بحسب منظمة الصحة العالمية، فيما بلغت الإصابات نحو 113 ألف حالة. وبلغ عدد الوفيات أكثر من 4000 حول العالم.