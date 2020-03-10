المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يبعث رسالة إلى هيفاء وهبي

بعث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، رسالة عاجلة إلى الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي.

نشر أفيخاي أدرعي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم، الثلاثاء، هنأ فيها هيفاء وهبي بعيد ميلادها.

وتهكم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدته، على الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، قائلا: نصر الله أكيد ما جبلك هديّة بسبب الأزمة المالية الّي وقع فيها… هيدي المرّة جبلك شي؟ ولّا كالعادة؟".

وتمنى أدرعي للفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، كل الخير، آملا الابتعاد عن "إرهاب" حزب الله، بدعوى أن الإرهاب لا يناسبها.

وقال أفيخاي أدرعي:

بتمنّالك كلّ الخير بعيدك، وبتأمل تبعدي عن إرهاب حزب الله لإنّه الإرهاب ما بيلبقلك.

وأرفق أدرعي شريطا فيديو لتهنئة هيفاء وهبي، مشيرا إلى أنه سبق وهنأها العام الماضي، في التوقيت ذاته، للغرض نفسه، ناشرا بعض فقرات من أشهر أغانيها.