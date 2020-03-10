المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يبعث رسالة إلى هيفاء وهبي

نشر أفيخاي أدرعي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم، الثلاثاء، هنأ فيها هيفاء وهبي بعيد ميلادها.
وتهكم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدته، على الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، قائلا: نصر الله أكيد ما جبلك هديّة بسبب الأزمة المالية الّي وقع فيها… هيدي المرّة جبلك شي؟ ولّا كالعادة؟".
#هيفا_وهبي، كلّ عام وانت بخير بمناسبة عيد ميلادك. العام الماضي، #نصرالله أكيد ما جبلك هديّة بسبب #الأزمة_المالية الّي وقع فيها… هيدي المرّة جبلك شي؟ ولّا كالعادة؟ بتمنّالك كلّ الخير بعيدك، وبتأمل تبعدي عن إرهاب #حزب_الله لإنّه الإرهاب ما بيلبقلك.@HaifaWehbe #HappyBirthdayHaifa pic.twitter.com/hhQTz7rm6K— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 10, 2020
وتمنى أدرعي للفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، كل الخير، آملا الابتعاد عن "إرهاب" حزب الله، بدعوى أن الإرهاب لا يناسبها.
وقال أفيخاي أدرعي:
بتمنّالك كلّ الخير بعيدك، وبتأمل تبعدي عن إرهاب حزب الله لإنّه الإرهاب ما بيلبقلك.
وأرفق أدرعي شريطا فيديو لتهنئة هيفاء وهبي، مشيرا إلى أنه سبق وهنأها العام الماضي، في التوقيت ذاته، للغرض نفسه، ناشرا بعض فقرات من أشهر أغانيها.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)