"أنصار الله" تعلن السيطرة على مناطق استراتيجية مطلة على مدينة مأرب

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، تحقيقها تقدما ميدانيا في معارك مع الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. ذكرت وكالة الصحافة اليمنية، التابعة لـ"أنصار الله"، أن مقاتلي الجماعة والقوات المسلحة الموالية لها، "تمكنوا من تطهير مناطق استراتيجية في مديرية صرواح (غرب مأرب)، مطلة على مدينة مأرب".

وأوضحت أن القوات "طهرت تباب البراء، ما أدى إلى إحكام السيطرة النارية على الطلعة الحمراء الاستراتيجية".

ووفقاً للوكالة "السيطرة على الطلعة الحمراء تعني بأن جبهة صرواح حسمت عسكريا".

وكانت "أنصار الله"، قدأعلنت في وقت سابق اليوم، أن طيران التحالف العربي شن 10 غارات على جبل هيلان الاستراتيجي في مديرية صرواح غرب مأرب.