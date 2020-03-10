الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أحد الأمراء

أصدر الديوان الملكي اليوم بيانا نعى فيه الأمير قائلا "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأربعاء الموافق 16 / 7 / 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض"، كما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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بيان من #الديوان_الملكي : وفاة صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأربعاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة #الرياض.https://t.co/9thP9Ur95h#واس pic.twitter.com/0XEyLMB8CO — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 10, 2020

وأضاف البيان " تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".