هبوط اضطراري لطائرة تركية في مطار القاهرة

أفادت صحيفة "اليوم السابع"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن سبب الهبوط الاضطراري هو إنقاذ حياة راكب بريطاني أصيب بأزمة قلبية أثناء تحليق الطائرة في الأجواء المصرية، وتم نقله إلى مستشفى هليوبوليس لتلقي العلاج.

ونقلت الصحيفة على لسان مصادر طبية بمطار القاهرة الدولي، أن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد طائرة الخطوط التركية رقم 156، القادمة من جنوب إفريقيا في طريقها إلى مطار إسطنبول الدولي، يطلب فيها السماح له بالهبوط اضطراريا بالمطار، وتجهيز سيارة إسعاف لنقل راكب بريطاني الجنسية، أصيب بأزمة قلبية فوق السحاب.

ونوهت المصادر الطبية أنه تم السماح للطائرة التركية بالهبوط، وإخطار إدارة الحجر الصحي بالمطار، وتم إنزال الراكب وتوقيع الكشف الطبي عليه، وتبين إصابته بأزمة قلبية حادة، وتم نقله إلى مستشفي هليوبوليس لتلقي العلاج.