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    القوات المشتركة في الضالع في اليمن

    اليمن... القوات المشتركة: مقتل وإصابة متسللين من الحوثيين جنوب الحديدة

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    تجددت المواجهات، اليوم الأربعاء، بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" الحوثيين، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

    القاهرة – سبوتنيك. ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة إحدى تشكيلات القوات المشتركة، عن مصادر ميدانية، إن "الحوثيين نفذوا محاولة تسلل نحو مواقع عسكرية تحت رقابة نقطة الإرتباط الثالثة في حوش البقر على خط كيلو 16 شرق مدينة الحديدة".

    الجيش اليمني، جنوب اليمن 31 أغسطس 2019
    © REUTERS / Ali Owidha
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    وأكدت "تمكن قوات اللواء الأول عمالقة من التصدي لمحاولة التسلل، وتكبيد الحوثيين عدداً من القتلى والجرحى وخسائر فادحة في العتاد".

    وكانت القوات المشتركة أعلنت، الجمعة الماضية، إلحاق خسائر في صفوف الحوثيين، أثناء تنفيذ الجماعة محاولة تسلل صوب مواقع عسكرية في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقية جنوب شرقي الحديدة.

    في سياق متصل، ذكر إعلام قوات العمالقة، أن "عناصر الحوثيين شنت قصفا بـ 13 قذيفة مدفعية على قرى ومزارع في مديرية الدريهمي (جنوب الحديدة)، كما استهدفت بـ 3 قذائف مزارع في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا (جنوب الحديدة).

    وأشار إلى "تنفيذ مدفعية الحوثيين قصفا على أحياء سكنية في مدينة حيس جنوب شرقي الحديدة، حيث سقطت احدى القذائف على سقف محل تجاري في حارة المحوات وسط المدينة".

    إلى ذلك، قالت القوات المشتركة، الثلاثاء، إن "فريقا هندسيا من لواء الزرانيق فكك حقل ألغام زرعه الحوثيون في سوق النخيلة بوادي رمان في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة".

    وأضافت أن "حقل الألغام كان مزروعا في الطرقات الفرعية والرئيسة القريبة من سوق النخيلة غرب الدريهمي".

    من جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، بأن فتاة توفيت متأثرة بجراح أصيبت بها جراء قصف مدفعي شنته القوات المشتركة على منزلهم في قرية دوم الهادي بمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

    وذكرت أن القوات المشتركة قصفت بـ10 قذائف مدفعية، منطقة الجبلية في مديرية التحيتا.

    وقالت "المسيرة" نقلا عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط، إن التحالف والقوات المشتركة ارتكبوا "248 خرقاً في جبهات الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بينها تحليق 7 طائرات تجسسية في أجواء مناطق الخمسين والجبلية وكيلو 16 وحيس".

    وأضاف المصدر أن "بين الخروقات في الحديدة 28 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و209 خروقات بأعيرة نارية مختلفة".

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    الكلمات الدلالية:
    حرب الحديدة, أنصار الله, حرب اليمن
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