السلطات العراقية تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" في محافظة كربلاء

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) في محافظة كربلاء.

وحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد أفاد مصدر طبي، أنه "تم تسجيل حالة وفاة ثانية لمصاب بفيروس كورونا في أحد المستشفيات الحكومية بكربلاء".

وكانت العتبة الحسينية في العراق قررت عدم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع في مدينة كربلاء بسبب مخاوف تتعلق بفيروس "كورونا".

وقالت العتبة الحسينية المقدسة، في بيان لها: "تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع بسبب الظرف الصحي الراهن الذي يمر به العراق".

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي فيروس "كورونا" على نطاق واسع، لأشخاص قدموا جميعا من إيران، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الفيروس، منها تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، وإغلاق مراكز التجمع العامة لعشرة أيام، ومنع سفر المواطنين إلى كل من الصين، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، تايلاند، سنغافورة، إيطاليا، الكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.