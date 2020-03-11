قطر جاهزة لتطبيق "التعليم الإلكتروني" في حال استمر إغلاق المدارس بسبب كورونا

أبدت عدد من مدارس قطر استعدادها لتطبيق نظام التعليم عن بعد، من خلال الموقع الإلكتروني "إل إم أس" المدار من قبل وزارة التعليم بالدولة، وذلك إذا استمر إغلاق المدارس بسبب الخشية من انتشار فيروس "كورونا".

نقلت صحيفة "الراية" القطرية، اليوم الأربعاء، عن عدد من مديري ومديرات المدارس الحكومية، قولهم إنه لا توجد مخاوف لدى إدارات المدارس من استخدام نظام التعليم عن بعد، إذا حالت الظروف أمام عودة الطلبة إلى مدارسهم، في الثاني والعشرين من آذار/مارس الجاري، بسبب الالتزام بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية ضد انتشار مرض "كورونا".

ونوه هؤلاء إلى إمكانية تقديم شروح لكافة المقرّرات الدراسية وحسب جدول الحصص يومياً، على موقع التعليم الإلكتروني "إل إم أس"، والذي يتميز بأنه متابع من قبل إدارة تكنولوجيا المعلومات بالوزارة؛ مبدين استعداد المدارس لتقديم شروحات كاملة عنه وعن كيفية استخدامه لأولياء الأمور.

ويتميز موقع التعليم الإلكتروني "إل إم أس"، بأنه يضم حسابا لكل مدرسة، حيث يوجد حساب لكل معلم ولكل طالب ولكل ولي أمر، ويخضع للرقابة المركزية من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي.

ويمكن للمدرس رفع شروح ووضع أسئلة اختبارات، وكذلك معرفة المُتفاعلين من الطلبة ومن دخل الموقع منهم واستمع للشرح من عدمه؛ كما يُوفّر الموقع إمكانية الرد من قبل المُدرسين على استفسارات أولياء الأمور والطلبة وهم في منازلهم.

وقررت الحكومة القطرية، أمس الأول، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، خوفا من تفشي عدوى "كورونا".

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في قطر 15 حالة، بحسب وزارة الصحة.

واتخذت قطر إجراءات لمنع انتشار الفيروس على أراضيها، حيث أجلت مواطنيها من إيران، كما فرضت قيودا مؤقتة على دخول أراضيها لجميع القادمين من مصر ودول أخرى عبر نقاط وسيطة.