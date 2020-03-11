"التعليم الفلسطينية" تقرر استئناف الدراسة

قررت وزارة التعليم الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استئناف الدراسة في جميع مدارس قطاع غزة، وذلك اعتبارا من السبت المقبل.

وقالت الوزارة في بيان، نقلته وكالة "غزة الآن" الإخبارية، إن "المسيرة التعليمية سوف تستمر بشكل طبيعي وسيتم استئناف الدراسة يوم السبت القادم بشكل طبيعي في جميع مدارس قطاع غزة (الأونروا والحكومة)".

وأكدت الوزارة أنه "لا يوجد أي حالة إصابة بفيروس كورونا بحسب ما نقلته عن وزارة الصحة الفلسطينية، مشيرة بأنها على إطلاع دائم بما يحدث من تطورات وفي حالة طوارئ يتم دراسة كل ما هو جديد وسيتم الإبلاغ في حال كان هناك أي تطورات أخرى".

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وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، الاثنين الماضي، محمد إشتيه اكتشاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مدينة بيت لحم، وأضاف أنه من المقرر تدشين مستشفى جديد في المدينة.

وقال إشتيه، في مستهل اجتماع الحكومة الفلسطينية، الاثنين الماضي: "بلغ عدد الإصابات في بيت لحم (جنوب القدس)، 20 إصابة، ويجري فحص 137 عينة جديدة"، لافتا إلى تدشين مستشفى جديد في المدينة معدة بشكل كامل للتعامل مع الحالات المكتشفة.

ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن هناك تنسيقاً مع الأردن لإغلاق الجسور قريبا"، وقال: "هذا تنبيه مسبق، لمن هو مضطر للعودة للوطن أو الخروج".

وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة شهر لمواجهة مخاطر فيروس "كورونا" المستجد، فيما أعلن رئيس الوزراء محمد إشتية إغلاق المرافق التعليمية من مدارس ورياض أطفال وجامعات ومعاهد إلى حين صدور تعليمات أخرى.