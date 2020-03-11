الجيش الكويتي يعتزم إجلاء الطلبة العسكريين من المناطق الموبوءة بـ"كورونا"

وذكر الجيش الكويتي في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، إنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج البلاد من أجل إتمام عملية الإجلاء.

تؤكد رئاسة الأركان العامة للجيش بانه جاري اتمام الإجراءات اللازمة لإجلاء طلبتها في المناطق الموبوءة بفيروس كورونا بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج البلاد. pic.twitter.com/mb6fY8AqQg — KUWAIT ARMED FORCES-الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) March 11, 2020

وعلقت الكويت سفر مواطنيها إلى عدة دول، من بينها العراق وإيران؛ كما أجلت مواطنيها من هذه الدول وكذلك مصر، خشية انتقال عدوى "كورونا".

وأعلنت الكويت، اليوم، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة 72 حالة.

كانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.