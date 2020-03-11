الأرصاد تكشف تفاصيل "أخطر" 3 أيام في مصر... هذا ما يحدث عندما تضرب "العاصفة" البلاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تفاصيل ما وصفتهم بـ"أخطر 3 أيام تمر على مصر هذا العام".

وقالت الهيئة العامة للأرصاد، وفقا لما نقلته تقارير صحفية مصرية، إن الأيام الثلاثة المقبلة (الخميس والجمعة والسبت)، ستشهد حالة "عدم استقرار" حادة في الطقس، بسبب ضرب ما يوصف بأنه قد يكون إعصار "ميديكين" في البلاد.

وقالت الهيئة إن الطقس خلال تلك الأيام سيكون غير مستقر بالمرة على كل الأنحاء، وتوجد فرص كبيرة لسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة في جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستتعرض لموجة جديدة من التقلبات الجوية، تبدأ من فجر الخميس، لافتة إلى أن هذه الموجة هي الأقوى هذا العام.

وتابعت المسؤولة المصرية، قائلة: "فرص سقوط الأمطار تبدأ، فجر الخميس، وتستمر حتى صباح يوم السبت المقبل".

وأشارت شاكر إلى أن أماكن سقوط تلك الأمطار تشمل السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، وتكون غزيرة إلى متوسطة.

وتابعت وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "تمتد الأمطار إلى مدن القناة وخليج السويس، وتكون رعدية على بعض المناطق، وتصل حد السيول على شمال سيناء ومدن خليج السويس ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد".

وأوضحت شاكر أنه يوجد نشاط لرياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، وتصل لحد العاصفة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء.

واستبعد مدير مركز التنبؤات بالهيئة، الدكتور محمود شاهين، أن تشهد مصر تشكل أعاصير، موضحًا أن المرجح حدوثه هو شبه إعصار أو ما يعرف بالمنخفض المداري.

ونقل الموقع عن مصدر بوزارة الطيران المدني، قوله إن إعصارا جديدا سيضرب مصر خلال الأيام القادمة، وسيبلغ ذروته يوم الجمعة، وأنه مشابه لإعصار "ميديكين" الذي تم التحذير منه قبل شهرين.

وأشار إلى أن الإعصار القادم ستتراوح سرعته بين 60- 65 كيلومترا في الساعة، وهي سرعة عالية بالنسبة للأجواء المصرية، لافتًا إلى صعوبة التنبؤ بمسار الأعاصير بوجه عام.

قرر رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، يوم الخميس الموافق 12 مارس/ آذار 2020.

وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء المصري، جاء القرار وفقاً للتقرير الذي تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، حيث من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، بأن "هذا القرار يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والاثار السلبية الناجمة عنها".

وأوضح المتحدث الرسمي أن "تقرير الارصاد أفاد بأنه من المتوقع أن تسقط الأمطار الشديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجة البحري، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس، وتكون رعدية على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول على سيناء ومدن خليج السويس، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء المثيرة للرمال والأتربة وتصل إلى حد العاصفة".