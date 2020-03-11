وزارة الخارجية الإيرانية: طهران تؤكد حق سوريا في بسط سيطرتها على جميع أراضيها

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها، عباس الموسوي، أن لسوريا الحق بفرض سيادتها الوطنية على كل أراضيها.

وقال الموسوي في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، في العاصمة الإيرانية طهران: "إن مسار عملية أستانا هو الطريق الوحيد لحل الأزمة في سوريا وأكثرها سهولة لإعادة السلام والاستقرار إليها".

واعلن موسوي أن "إيران تجري اتصالات مع روسيا وتركيا وتؤكد خلال هذه الاتصالات أن آلية آستانا هي الأفضل حتى الآن لإيجاد حل سياسي في محافظة إدلب".

كما أشار إلى أن "الخارجية الإيرانية تواصل مشاوراتها بشأن القرار النهائي حول قمة طهران التي سيشارك فيها رؤساء إيران وروسيا وتركيا لمناقشة تطورات الأزمة في سوريا".

وأعلنت تركيا وروسيا وإيران، في مايو/ أيار 2017، توصلهما إلى اتفاق بشأن "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، وتوجد 12 نقطة مراقبة تركية في هذه المنطقة بناءً على اتفاق أستانة.

وجرت، يوم الخميس الماضي، في موسكو، محادثات بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، تركزت على قضايا التسوية في سوريا، وعلى رأسها سبل إيجاد حل للأزمة الراهنة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب.

وتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار اعتبارا من ليل يوم الخميس 5 مارس/ آذار.