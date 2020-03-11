رسالة من السيسي إلى سلطان عمان بشأن سد النهضة

سلم وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء اليوم الأربعاء 11 مارس/آذار، رسالة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، بشأن "سد النهضة".

وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن تلك الرسالة، تضمنت إطلاع سلطنة عمان على آخر المستجدات المرتبطة بمسار مفاوضات "سد النهضة" الإثيوبي.

واستقبل سلطان عمان وزير الخارجية المصري، في إطار الجولة التي يوم بها شكري في عدد من الدول العربية، التي تضمنت توجيه رسائل من السيسي إلى تلك الدول بشأن سد النهضة.

وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن "سامح شكري نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وتمنياته بالتوفيق له في تولي المسئولية ومواصلة العمل نحو المزيد من التقدم والرخاء للشعب العماني الشقيق، مؤكدًا على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات متميزة وروابط أخوية وثيقة".

وأوضح حافظ أن "وزير الخارجية المصري سلم سلطان عمان رسالة دعوة له لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، معرباً عن تقدير مصر لموقف سلطنة عمان خلال رئاستها للاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية، والذي دعمت خلاله القرار العربي الخاص بالتضامن مع الموقف المصري من قضية سد النهضة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن سلطان عمان طلب نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن دعم بلاده المستمر لمصر في إطار العلاقة الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد سلطان عمان، وفقا لتصريحات الخارجية المصرية عن دعم السلطنة لمصر في موقفها من ملف سد النهضة.

وسلم السيسي رسائل مشابهة إلى مملكة البحرين ودولة الإمارات ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية.

حاملاً رسالة من السيد رئيس الجمهورية...وزير الخارجية #سامح_شكري يصل الآن إلى #سَلطَنَة_عُمان الشقيقة...وعلى رأس مُستقبليه الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية #يوسف_بن_علوي.

🇪🇬🇴🇲@MofaOman pic.twitter.com/PYVV8juhy6 — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) March 10, 2020

​جدير بالذكر، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري بدأ، يوم الأحد 8 مارس/ آذار، جولة عربية خارجية تشمل 7 دول هي الأردن والسعودية والعراق والكويت وسلطنة عمان والبحرين والإمارات، لتسليم رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقادة تلك الدول.