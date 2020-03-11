هدية خاصة إلى محمد بن زايد في عيد ميلاده

وتأتي تلك الهدية الخاصة إلى الشيخ محمد بن زايد تزامنا مع عيد ميلاده الـ59.
ونشر محمد بن راشد تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أبياتا شعرية مصحوبة بصورة لابن زايد.
وقال الشيخ محمد بن راشد في الأبيات الشعرية: "يا شريفٍ منْ شريفٍ لهْ مقامْ، يشهدْ التاريخْ أنِّكْ منْ كريمْ... اللهْ يخلِّيكْ في الدنيا مديمْ، تحتفلْ وتعيشْ في خيرْ وسلامْ".
يا شريفٍ منْ شريفٍ لهْ مقامْ— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 11, 2020
يشهدْ التاريخْ أنِّكْ منْ كريمْ
اللهْ يخلِّيكْ في الدنيا مديمْ
تحتفلْ وتعيشْ في خيرْ وسلامْ
١١ مارس ٢٠٢٠ pic.twitter.com/il8KPj8y7F
وحظت تغريدة محمد بن راشد بتفاعل واسع النطاق عبر مستخدمي "تويتر"، حيث حظت بأكثر من 7 آلاف إعجاب في أقل من ساعتين وأعيد نشرها لأكثر من 4500 مرة.
ويعد محمد بن زايد، الابن الثالث من أبناء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وله دور سياسي بارز منذ أن عينه والده نائبًا لولي عهد أبوظبي في نوفمبر/تشرين الأول 2003، وبعد وفاة والده تولى ولاية عهد إمارة أبوظبي، في نوفمبر/تشرين الأول 2004. كما تولى، منذ ديسمبر/كانون الأول 2004، منصب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، المسؤول عن تطوير وتخطيط الإمارة.
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