هدية خاصة إلى محمد بن زايد في عيد ميلاده

قدم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، صباح اليوم الأربعاء 11 مارس/آذار، هدية خاصة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتأتي تلك الهدية الخاصة إلى الشيخ محمد بن زايد تزامنا مع عيد ميلاده الـ59.

ونشر محمد بن راشد تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أبياتا شعرية مصحوبة بصورة لابن زايد.

وقال الشيخ محمد بن راشد في الأبيات الشعرية: "يا شريفٍ منْ شريفٍ لهْ مقامْ، يشهدْ التاريخْ أنِّكْ منْ كريمْ... اللهْ يخلِّيكْ في الدنيا مديمْ، تحتفلْ وتعيشْ في خيرْ وسلامْ".

يا شريفٍ منْ شريفٍ لهْ مقامْ

يشهدْ التاريخْ أنِّكْ منْ كريمْ



اللهْ يخلِّيكْ في الدنيا مديمْ

تحتفلْ وتعيشْ في خيرْ وسلامْ



١١ مارس ٢٠٢٠ pic.twitter.com/il8KPj8y7F — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 11, 2020

​وحظت تغريدة محمد بن راشد بتفاعل واسع النطاق عبر مستخدمي "تويتر"، حيث حظت بأكثر من 7 آلاف إعجاب في أقل من ساعتين وأعيد نشرها لأكثر من 4500 مرة.

ويعد محمد بن زايد، الابن الثالث من أبناء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وله دور سياسي بارز منذ أن عينه والده نائبًا لولي عهد أبوظبي في نوفمبر/تشرين الأول 2003، وبعد وفاة والده تولى ولاية عهد إمارة أبوظبي، في نوفمبر/تشرين الأول 2004. كما تولى، منذ ديسمبر/كانون الأول 2004، منصب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، المسؤول عن تطوير وتخطيط الإمارة.