الإمارات تدعو للتوصل إلى اتفاقية تحقق التوازن في سوق النفط وتحد من تقلباته

دعا وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إلى الوصول لاتفاقية جديدة بين دول "أوبك" و"أوبك+"، لتحقيق التوازن في سوق النفط والحد من تقلباته.

وقال المزروعي، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: "أصابتنا خيبة الأمل جراء عدم التوصل لاتفاق بين دول أوبك وأوبك+، وخاصة أن اتفاقية التعاون [الجارية] ستنتهي بنهاية آذار/ مارس 2020".

We are disappointed that no agreement was reached by OPEC + and the current declaration of cooperation will therefore expire at the end of March 2020. — سهيل المزروعي (@HESuhail) March 11, 2020

​وأضاف المزروعي: "اتفاق أوبك وأوبك+ لعب دورا هاما في تحقيق الاستقرار في السوق".

وتابع: "وزارة الطاقة الإماراتية تعتقد أن الوصول إلى اتفاقية هو أمر هام لتحقيق التوازن في السوق، والحد من تقلباته".