سعد الحريري: اقفلوا الأبواب بوجه "كورونا" من أي دولة... سلامة اللبنانيين فوق أي اعتبار

دعا رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، إلى "غلق الأبواب في وجه فيروس كورونا من أي دولة"، مشددا على أن سلامة مواطنيه فوق أي اعتبار.

وصرح الحريري في سلسلة تغريدات عبر موقع تويتر، قائلا: "اقفلوا الأبواب بوجه الكورونا من أي دولة أتى شقيقة أو صديقة بعيدة أو قريبة ولتكن سلامة اللبنانيين تتقدم على أي اعتبار".

اقفلوا الابواب بوجه الكورونا من اي دولة أتى شقيقة او صديقة بعيدة او قريبة ولتكن سلامة اللبنانيين تتقدم على اي اعتبار . — Saad Hariri (@saadhariri) March 11, 2020

وتابع الحريري: "لبنان في دائرة الخطر شأنه شأن كثير من البلدان التي بادرت لقرارات شجاعة ومسؤولة أقفلت الأجواء والحدود ووضعت مناطق بكاملها تحت الحجر الصحي والخطر بات يتطلب استنفارا بكل الميادين الرسمية والأهلية والمنظمات المتخصصة والمراكز الطبية".

#لبنان في دائرة الخطر شأنه شأن كثير من البلدان التي بادرت لقرارات شجاعة ومسؤولة أقفلت الأجواء والحدود ووضعت مناطق بكاملها تحت الحجر الصحي والخطر بات يتطلب استنفاراً بكل الميادين الرسمية والأهلية والمنظمات المتخصصة والمراكز الطبية. — Saad Hariri (@saadhariri) March 11, 2020

واختتم بقوله: "إذا كانت القضايا السياسية والاقتصادية محل خلافات تحتمل الاجتهاد والتباين في وجهات النظر فان خطر فيروس الكورونا يستدعي عدم التردد في اتخاذ الإجراءات التي تحمي سلامة المواطنين والمقيمين وتعلو على أية مصالح والتزامات سياسية".

وكان لبنان قد سجل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد - 19"، اليوم الأربعاء، بينما ارتفع عدد المصابين في البلاد إلى 59 شخصا.

وسبق أن أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، يوم أمس الثلاثاء، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان، لمصاب قادم من مصر.