العراق ينفي صحة أنباء عودة مصابين بكورونا عبر منفذ حدودي مع إيران

نفت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الأربعاء، صحة مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مفاده دخول وافدين عراقيين مصابين بفيروس "كورونا المستجد" عبر منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران.

بغداد - سبوتنيك. وقالت الهيئة، في بيان، إن "ما ظهر في مقطع الفيديو هو دخول 23 مواطنا عراقيا قادمين من إيران بالتنسيق المشترك بين الجانبين وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية في الفحص الأولي من قبل المفارز الطبية العراقية المتواجدة داخل المنفذ وكانت نتائج الفحص إيجابية".

وأضافت أن "إدارة المنفذ قامت بعد ذلك بالاتصال بالسيد محافظ البصرة والقيادات الأمنية ودائرة صحة البصرة وعلى إثر ذلك تم إرسال عجلات (سيارات) إسعاف فوري بعدد 13 عجلة (سيارة) لنقل الوافدين العراقيين، وتم ذلك الأمر بإرسالهم إلى المستشفى الجمهوري في محافظة البصرة للتأكد من سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا "، لافتة إلى أن "النتائج أظهرت خلو الوافدين العراقيين من الإصابة ومغادرتهم المستشفى".

وأصدرت خلية الأزمة في العراق والخاصة بالوقاية من فيروس "كورونا المستجد" إجراءات وتوصيات جديدة للمواطنين للحد من انتشار الفيروس.

وأكدت الخلية، في بيان، الاثنين الماضي، "على منع التجمعات بكافة أشكالها وتوجيه المواطنين بتجنب التوافد لزيارة المدن والعتبات المقدسة في مواسم الزيارة بالوقت الحاضر ولفترة محددة حفاظا على أرواحهم وأرواح عوائلهم وسلامة مدنهم للحد من انتقال العدوى".

كما دعت الخلية المواطنين العراقيين العائدين من إيران والدول التي حصلت فيها حالات تفشي للوباء (الصين، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، واليابان، وتايلاند، وسنغافورة، والكويت والبحرين) إلى الالتزام بالحجر المنزلي وعدم الاختلاط ولمدة 14 يوما".

وجددت التأكيد على "إغلاق قاعات الاحتفالات والمناسبات ومنع نصب السرادقات وتوجيه المواطنين بعدم إقامة مناسبات الأفراح والأحزان والفعاليات الاجتماعية الأخرى التي تتضمن حصول تجمعات".

كما دعت الخلية "قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد والمحافظات وجميع أجهزة الدولة المعنية إلى تنفيذ القرارات".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الاثنين الماضي، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس "كورونا المستجد" ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 67 إصابة.