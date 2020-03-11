وزير الإعلام السوداني: احتجاز عدد من المشتبه بهم في محاولة اغتيال حمدوك بينهم أجانب

قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح إنه تم احتجاز عدد من الشتبه بهم في محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بينهم أجانب.

الخرطوم - سبوتنيك. وأضاف صالح، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، "التحريات لا تزال تجري (في محاولة اغتيال حمدوك).. وهناك عدد من المشتبه بهم تم احتجازهم".

وأضاف "فريق الخبراء (الأجانب) وصل صباح اليوم وسينضم لفريق المحققين.. وهذا النوع من الحوادث ليس لنا سابق عهد به".

يتبع...