مواصلات رأس الخيمة تنفذ حملة تعقيم لكافة وسائل نقل الركاب

أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات برنامج التعقيم الإضافي اليومي لأسطول مركبات الأجرة وحافلات النقل الجماعي في الإمارة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتبعها الهيئة وحرصا على سلامة وصحة المجتمع والمتعاملين.

أوضح إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن عملية التعقيم التي تتم بعد كل رحلة للحافلات وبشكل يومي لمركبات الأجرة من خلال أفضل المواد والأجهزة المعتمدة تأتي في إطار حرص الهيئة على سلامة المجتمع والمتعاملين. وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".

ولفت البلوشي إلى أن الهيئة "تقوم بتعقيم كافة مرافقها وتتخذ كل التدابير الوقائية المناسبة".

وكانت وزارة الصحة الإماراتية قد أعلنت تعافي 5 حالات جديدة لمصابين من جنسيات مختلفة بفيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، ليصل عدد حالات التعافي في الإمارات إلى 17 حالة.

وأعلنت الوزراة، أمس الثلاثاء، أن التطبيق الفعال للإجراءات الاحترازية كشف عن 15 حالة إصابة بفيروس كورونا، وكانوا جميعهم ضمن الحالات المشتبه بها في الحجر الصحي في الإمارات. وبذلك يبلغ عدد الحالات المعلن عنها 74 حالة.