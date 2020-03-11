"الصحة السعودية": 2500 حالة عزل منزلي لاحتمال إصابتهم بـ"كورونا"

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، أن هناك ما يقارب 2500 حالة في العزل المنزلي خضعوا لإجراءات العزل المنزلي تحسبًا لاحتمال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف في تصريحات، نقلتها صحيفة "صدى" السعودية أن "ثلث الحالات المصابة بفيروس كورونا تم رصدها استباقيًا، مشيرا إلى ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس حول العالم، ووصول الحالات المتوفاة إلى 4300".

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت رصد وتسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لأحد الركاب العابرين من حاملي الجنسية المصرية، وبهذا يصبح مجموع الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة 21 حالة.

وقال العبد العالي إن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة 21 حالة مؤكدة، موضحا أن عملية تقصي المخالطين مستمرة، وإن تعليق السفر للمواطنين والمقيمين هدفه الاحتراز من انتشار كورونا.

في سياق متصل، دعت سفارة السعودية في فيينا، اليوم الأربعاء، المواطنين السعوديين المتواجدين في النمسا، وسلوفاكيا وسلوفينيا، إلى سرعة التنسيق مع شركات الطيران للتأكد من العودة، وخاصة لعبور الدول المدرجة على "قائمة تعليق السفر".

وقالت السفارة، عبر تويتر، "تود السفارة التوضيح للمواطنين الزائرين للدول الثلاث، سرعة التنسيق مع شركات الطيران الناقلة - ترانزيت عبر الدول المدرجة في قائمة تعليق السفر من وإلى المملكة - والتأكد من خط العودة إلى المملكة".

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين الماضي، تعليق سفر المواطنين من وإلى سلطنة عمان وفرنسا وألمانيا وتركيا وإسبانيا؛ كما علقت دخول القادمين من هذه الدول.