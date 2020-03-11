مقتدى الصدر يتهم الرئيس الأمريكي بالضلوع في انتشار فيروس كورونا في العالم

اتهم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالوقوف وراء انتشار فيروس كورونا في العالم.

وقال الصدر في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، "يا ترامب...أنت وأمثالك متهمون بنشر هذا المرض ولا سيما أن أغلب من يعاني منه هم معارضون لأمريكا".

وأضاف "يا ترامب...أمس تدّعي أن أمريكا قد أسقطت الإمبراطوريات العظيمة وقمعت الإرهاب..واليوم أنت تحارب (فيروس) لا يرى بالعين المجردة!! ألا تخجل من نفسك".

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في محافظة كربلاء.

هذا وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت الاثنين الماضي، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس "كورونا المستجد" ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 67 إصابة.

وأصدرت خلية الأزمة في العراق والخاصة بالوقاية من فيروس "كورونا المستجد" إجراءات وتوصيات جديدة للمواطنين للحد من انتشار الفيروس.

وأكدت الخلية، في بيان، الاثنين الماضي، "على منع التجمعات بكافة أشكالها وتوجيه المواطنين بتجنب التوافد لزيارة المدن والعتبات المقدسة في مواسم الزيارة بالوقت الحاضر ولفترة محددة حفاظا على أرواحهم وأرواح عوائلهم وسلامة مدنهم للحد من انتقال العدوى".

كما دعت الخلية المواطنين العراقيين العائدين من إيران والدول التي حصلت فيها حالات تفشي للوباء (الصين، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، واليابان، وتايلاند، وسنغافورة، والكويت والبحرين) إلى الالتزام بالحجر المنزلي وعدم الاختلاط ولمدة 14 يوما".