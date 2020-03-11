الكشف عن موعد إعلان مسودة تعديل الدستور في الجزائر

أعلنت الجزائر، اليوم الأربعاء، الموعد المحدد للكشف عن مسودة تعديل الدستور في البلاد، التي ستسلم أولا للرئيس ثم تعرض للنقاش.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية "واج" أن محمد لعقاب، المكلف بالأمر، أعلن أنه سيتم الكشف عن مضمون المسودة الأولى لتعديل الدستور غدا الخميس أو الأحد القادم كأقصى أجل.

وأوضح لعقاب، في لقاء حول تعديل الدستور نظم من طرف المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين، أن لجنة الخبراء المكلفة بصياغة المقترحات حول مراجعة الدستور ، التي يترأسها، أحمد لعرابة، تكون بذلك قد أنهت مهمتها وفق الرزنامة المحددة لها حيث سيتم طبع الوثيقة و الشروع في توزيعها على جميع الاطراف المعنية.

وكان لعقاب قد أعلن، في وقت سابق، أن اللجنة من المنتظر أن "تنهي مهامها في غضون منتصف شهر من شهر مارس الجاري، لتقدم المسودة للنقاش والاثراء، وفقا للرزنامة التي وضعها رئيس الجمهورية، الرئيس عبد المجيد تبون".

وأوضح في هذا الصدد "كل الأحزاب السياسية المعتمدة ستتلقى نسخة من مسودة الدستور بالإضافة إلى كل جمعيات المجتمع المدني دون إقصاء وكذا النقابات والشخصيات السياسية الوطنية والأساتذة الجامعيين، من أجل ضمان نقاش واسع وثري بهدف التوصل إلى دستور توافقي يعزز الحريات والعدالة الاجتماعية ويصون الوحدة الوطنية ويحد من صلاحيات رئيس الجمهورية".