"مصر للطيران" تعلن تنفيذ خطة جديدة لمواجهة فيروس "كورونا"

أعلنت شركة "مصر للطيران"، مساء اليوم، عن بدء تنفيذ "خطة وقائية"، لمواجهة فيروس "كورونا" الجديد.

نشرت "مصر للطيران" تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر"، قالت فيها إن الشركة ستنفذ جزءا من إجراءات "خطة وقائية" وضعتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.

وتابعت قائلة "تم تكثيف الجهود في المطارات وعلى متن الطائرات، بزيادة عمليات التطهير والتعقيم".

وأشارت إلى أن تلك العمليات تشمل صالات المطارات والمرافق العامة للمطارات والتخلص الآمن من النفايات.

وكانت وزارة الصحة المصرية، قد أعلنت تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، اليوم الأربعاء، بينما ارتفع عدد الحالات، التي تعافت إلى 27 حالة.

إستمراراً في تنفيذ إجراءات الخطة الوقائية التي وضعتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا وفي ضوء توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بتكثيف الجهود بالمطارات وعلي متن الطائرات بزيادة عمليات التطهير والتعقيم للصالات والمرافق العامة للمطارات والتخلص الأمن من النفايات. pic.twitter.com/FtAr3E3RQn — EGYPTAIR (@EGYPTAIR) March 11, 2020

​ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على "فيسبوك"، مشيرة إلى أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، ارتفعت إلى 27 حالة سلبية، وذلك بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس معمليا لمواطن مصري ضمن الأربعة حالات، التي تم الإعلان عن إصابتهم يوم الاثنين الماضي.

وقال بيان مجلس الوزراء المصري إن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. ولفت إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

ووصل عدد المصابين بالفيروس، منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي حتى اليوم الأربعاء، إلى 119 ألفا و357 شخصا.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس عالميا 4290 شخصا، بينما وصل عدد المتعافين إلى 65 ألفا و900 شخص.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و867 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و 46 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 49 ألفا و62 شخصا.