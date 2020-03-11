تونس... ارتفاع إصابات كورونا إلى 7 عقب تسجيل حالة قادمة من مصر

أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكّي، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وبحسب ما نقلته مراسلة "سبوتنيك"، قال الوزير في تصريحات خلال اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان، إن "المصاب الجديد هو مواطن تونسي قادم من مصر".

وأضاف "ارتفع بذلك عدد الإصابات في تونس إلى 7 حالات".

وكان مدير عام الرعاية الصحية الأساسية ورئيس اللجنة القارة لمجابهة فيروس كورونا في تونس شكري حمودة، قد أعلن، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 6 حالات بينهم 3 من نفس العائلة.

وأوضح حمودة في مؤتمر صحفي، أن المصاب الجديد هو أحد أقارب المواطن الثاني الذي تأكدت إصابته بهذا الفيروس وهو أصيل بومرداس من محافظة المهدية.

يذكر أن تونس سجلت في الثاني من مارس/ آذار، أول إصابة بفيروس كورونا الجديد على أراضيها، لشخص تونسي عائد من إيطاليا

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 114 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4000 حالة وفاة، في حين بلغ عدد المتعافين 64 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 9 آلاف في إيطاليا و8 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعلق عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية الدراسة، جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل عشرات الآلاف من المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.