لبنان يعلن عن أول حالة شفاء من "كورونا"

أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن أول حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع "ليبانون ديبايت" عن وزارة الصحة اللبنانية، إعلانها عن أول حالة شفاء للمواطنة "ر.ز."، التي كانت مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وتلقت العلاج في مستشفى رفيق الحريري الجامعي.

في سياق متصل، سجل لبنان ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد - 19"، اليوم الأربعاء، بينما ارتفع عدد المصابين في البلاد إلى 59 شخصا.

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، على موقعها الرسمي، أنها "علمت بتسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا في لبنان".

وسبق وأعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، يوم أمس، الثلاثاء، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان، لمصاب قادم من مصر.

من جانبه، دعا رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، إلى "غلق الأبواب في وجه فيروس كورونا من أي دولة"، مشددا على أن سلامة مواطنيه فوق أي اعتبار.

وتابع الحريري: "لبنان في دائرة الخطر شأنه شأن كثير من البلدان التي بادرت لقرارات شجاعة ومسؤولة أقفلت الأجواء والحدود ووضعت مناطق بكاملها تحت الحجر الصحي والخطر بات يتطلب استنفارا بكل الميادين الرسمية والأهلية والمنظمات المتخصصة والمراكز الطبية".