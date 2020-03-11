تقديرات بإطلاق مشروع "غاشا" للطاقة في الإمارات بمشاركة "لوك أويل" الروسية في 2022

أفادت معلومات قدمتها شركة "لوك أويل" الروسية بأن إطلاق مشروع "غاشا" البحري في الإمارات العربية المتحدة بمشاركة شركة لوك أويل أمر ممكن في عام 2022 ، وفقًا لعرض تقديمي قدمته الشركة الروسية.

ووفقًا للعرض التقديمي، وكجزء من الامتياز، من الممكن إطلاق مشروع بحري، حيث أبرمت شركة الطاقة الروسية "لوك أويل" في شهر تشرين الأول الماضي اتفاقية امتياز مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" حصلت بموجبها على حصة حقل في مشروع عملاق للغاز البحري، تقدر تكلفته بمليارات الدولارات.

واستحوذت "لوك أويل" على حصة 5 ٪ في امتياز غاشا في أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة)، ووقعت الشركة وشركة أدنوك وصندوق الاستثمار الروسي المباشر (RDIF) اتفاقية ثلاثية للتعاون المستقبلي بموجب الامتياز.

غاشا هو مشروع لتطوير رواسب الغاز والنفط في تسعة مواقع للرواسب ضحلة في الخليج غرب أبو ظبي.

وتشارك في الامتياز شركة "إيني" الإيطالية (25%) و"وينترشال" الألمانية (10%) و"أو أم في" النمساوية (5%).