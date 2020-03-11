تعليق الرحلات من وإلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من يوم الجمعة

أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الأربعاء، تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، وذلك حتى إشعار آخر.

وأفاد بيان، نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه تم قصر رحلات القادمين على الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى ويستثنى من ذلك طائرات الشحن.

جاء ذلك عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده مركز التواصل الحكومي، لعرض القرارات المتخذة من قبل مجلس الوزراء بشأن آخر الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وكانت الجهات الصحية في الكويت استنفرت اليوم، بعد اكتشاف إصابة شخص، كان موجودا في مراسم عزاء عائلة كويتية، بفيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة" الراي" الكويتية، فإن وزارة الصحة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية، والتي تشمل استدعاء وفحص عشرات المواطنين من الذين شاركوا في مراسم عزاء عائلة توفي أحد أبنائها في مصر قبل أيام.

وأضافت الصحيفة أن الحالة المصابة رافقت جثمان المتوفى إلى الكويت من مصر، مشيرة إلى أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت الحالة المصابة أصيبت بالفيروس في مصر أم حملته معها من فرنسا.

وقامت المصالح الطبية بعزل الحالة المصابة في مستشفى جابر لتلقي العلاج اللازم بعد نتيجة الفحص الإيجابية.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحية الكويتية تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 72 حالة.