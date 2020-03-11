وفاة 3 أشخاص بينهم جندي روسي بحادث سير في سوريا... صور

أدى حادث سير في محافظة طرطوس السورية لوفاة 3 أشخاص بينهم جندي روسي وإصابة 7 آخرين بينهم جنديان روسيان.

ونقلت "سانا" عن قائد شرطة طرطوس اليوم الأربعاء تأكيده:

"وفاة 3 أشخاص بينهم جندي روسي وإصابة 7 آخرين بينهم جنديان روسيان في حادث اصطدام عربة عسكرية روسية بمكرو سرفيس على طريق القدموس بانياس".

وتقع محافظة طرطوس في شمال غربي سوريا على ساحل البحر المتوسط، ووقعت موسكو ودمشق في عام 2017 اتفاقية حول نشر مركز لوجستيات البحرية الروسية في طرطوس لمدة 49 عاما.