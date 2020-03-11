مصر... حبس سائق تنمر بشاب صيني

أمرت النيابة المصرية حبس سائق سيارة أجرة بعد أن وجهت له تهمة التنمر بشاب صيني على أحد الطرق السريعة في العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت صحيفة "الوطن" "قررت نيابة البساتين حبس السائق المتهم بالتنمر بالشاب الصيني على الطريق الدائري لمدة 24 ساعة؛ لحين ورود تحريات المباحث".

وواجهت النيابة المتهم بأدلة من بينها الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، واعترف المتهم بتفاصيل الجريمة زاعمًا أنه لم يقصد الإساءة إليه بل كان من باب الخوف من الإصابة بفيروس كورنا

وأوضحت الصحيفة أن أجهزة الأمن ألقت القبض على السائق الذي تنمر بمهندس صيني أعلى الطريق الدائري، بالقرب من المعادي، بعد تداول مقاطع فيديو تسجل واقعة التنمر على الشاب الصيني أعلى الطريق الدائري.

في السياق ذاته، أعربت مديرة المركز المصري الصيني التجاري، رشا محمد، عن ضيقها الشديد من تعرض مهندس صيني لتنمر على الطريق الدائري، يوم 8 مارس/ آذار الجاري، سواء من عدد من المواطنين بالطريق أو سائق السيارة التي ركبها، في زيارته الأولى لمصر التي وصل لها قبل 10 أيام تقريبا، عن طريق شركة استثمارية تنفذ بعض المشروعات في القاهرة.

وتواصلت "رشا" مع بعض الأصدقاء الصينين والشركات الصينية في مصر، من أجل التوصل للشاب الذي تعرض للتنمر، وتقديم الاعتذار له، حيث تمكنت من ترتيب لقاء مع الإعلامية الصينية فيحاء وانج، وذهبت للقائه بصحبة عدد من المواطنين المصريين الآخرين في مقر إقامته بأحد الفنادق الشهيرة في القاهرة.