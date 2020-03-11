لبنان: وقف الرحلات الجوية مع 4 دول ومهلة 4 أيام للبنانيين الراغبين بالعودة

أصدر رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم الأربعاء، قرارا بوقف جميع الرحلات من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية والصين وإيران على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال دياب في مؤتمر صحفي اليوم، إن "لبنان كان من أول الدول التي اتخذت إجراءات في موضوع فيروس كورونا، وواكبنا كل الحالات وصدرت أصوات تهاجم الحكومة خصوصا عندما أعلنا تعطيل المدارس".

وأضاف "اتخذنا منذ البداية إجراءات صارمة في المطار وإجراءات احترازية". بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأوضح "نواجه مرضا يتفشى في معظم الدول بالعالم والحكومة لم تتأخر عن أية إجراءات لحماية لبنان ".

وتابع "حفاظا على الصحة العامة طلبت من الإدارات العامة والبلديات وضع جدول مناوبة بالحد الأدنى من الموظفين".

كما أعلن "وقف دخول جميع الأشخاص من الدول التي تشهد تفشي كورونا، باستثناء البعثات الدبلوماسية والمواطنين اللبنانيين وأفراد العائلات اللبنانية، وإعطائهم مهلة 4 أيام للعودة إلى اللبنانيين".

وأكد دياب أن "حكومته تتعامل مع كورونا بأعلى مستوى من الحذر".

وسجل لبنان ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، وارتفع عدد المصابين في البلاد إلى 61 شخصا.