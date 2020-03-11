عضو المجلس الأعلى الليبي: زيارة خالد المشري إلى الجزائر تعكس العلاقات القائمة على الاحترام

وصل رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، اليوم الأربعاء، إلى الجزائر.

طرابلس – سبوتنيك. قال عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم عبد القادر دبرز، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الجزائر دولة جارة لليبيا، وهي فعلا الشقيقة الكبرى لليبيا وتربطنا معها علاقات تاريخية مبنية على الاحترام المتبادل وحسن الجوار، أيضا هي إحدى دول المغرب العربي الكبير، العمق الاستراتيجي الفعلي لليبيا".

وأضاف "هناك وفد متواجد في الجزائر من حوالي أسبوع وكنت معه، والتقينا بالعديد من الجهات السياسية والاقتصادية والأمنية"، لافتا إلى أن المشري سيقوم بجولة في دول المغرب العربي".

واستطرد دبرز قائلا "دول المغرب العربي لها روابط مشتركة، وما يجمعها أكثر مما يفرقها بكثير ومن خلال هذه الزيارات المتبادلة نسعى لتفعيل مؤسسات هذه البلدان لما فيه مصلحة شعوبها، لكن بكل أسف دول المشرق العربي أساءت كثيرا لنا ولوطننا...".

ووصل المشري، صباح اليوم إلى مطار هواري بومدين الدولي في زيارة للجزائر، حيث كان في استقبالهم نائب رئيس مجلس الأمة الجزائري مليك خذيري ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رشيد عاشور، إلى جانب القائم بأعمال السفارة الليبية محمد الجليدي وعدد من أعضاء السفارة الليبية.