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17:19 GMT11 مارس/ آذار 2020
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    فيروس كورونا المستجد

    السعودية توجه رسالة لمواطنيها في المجر

    © REUTERS / KIM KYUNG-HOON
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    وجهت المملكة العربية السعودية رسالة إلى مواطنيها في المجر، تناولت توجيهات بشأن وضعهم الحالي بعد إيقاف الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد 19".

    وكتب سفارة المملكة في المجر، على صفحتها الرسمية في "تويتر"، اليوم الأربعاء: "تهيب السفارة بالإخوة المواطنين المتواجدين في المجر والذين يواجهون صعوبة في العودة إلى المملكة بسبب تعليق الرحلات الجوية على بعض الدول نظرا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع وصول فيروس كورونا إلى المملكة".

    الناطق باسم وزارة الصحة السعودية، محمد خالد العبد العالي
    © AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE
    "الصحة السعودية": 2500 حالة عزل منزلي لاحتمال إصابتهم بـ"كورونا"
    وتابعت: "ندعوهم للتواصل معنا حيال ذلك، حفظ الله الجميع من كل مكروه".

    وفي وقت سابق، دعت سفارة السعودية في فيينا، المواطنين السعوديين المتواجدين في النمسا، وسلوفاكيا وسلوفينيا، إلى سرعة التنسيق مع شركات الطيران للتأكد من العودة، وخاصة لعبور الدول المدرجة على "قائمة تعليق السفر".

    وقررت المملكة وقف الرحلات الجوية والبحرية بينها وبين الدول المذكورة، باستثناء رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من عدوى "كورونا".

    وقررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا إلى الإمارات والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا والعراق، ودول أخرى، وأوضحت الداخلية السعودية أن القرار صدر وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد ومنع دخوله وانتشاره.

    وقررت النيابة العامة السعودية، فرض غرامة نصف مليون ريال (133 ألف دولار أمريكي) على من لا يفصح عن بياناته الصحية عند المنافذ الحدودية؛ بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

    وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، أن هناك ما يقارب 2500 حالة في العزل المنزلي خضعوا لإجراءات العزل المنزلي تحسبًا لاحتمال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

    وقال العبد العالي إن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة 21 حالة مؤكدة، موضحا أن عملية تقصي المخالطين مستمرة، وإن تعليق السفر للمواطنين والمقيمين هدفه الاحتراز من انتشار كورونا.

    ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حتى اليوم الأربعاء، إلى 119 ألف و357 شخصا.

    وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس عالميا إلى 4290 شخصا، بينما وصل عدد المتعافين إلى 65 ألف و900 شخصا.

    ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و867 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و 46 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 49 ألفا و62 شخصا.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    المجر, فيروس كورونا, السعودية
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