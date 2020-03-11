بسبب فيروس كورونا... تحذير شديد اللهجة من الإمارات

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية فرض غرامات فورية تصل لنحو 100 ألف درهم ضد المحلات التجارية المتلاعبة في أسعار المطهرات والمعقمات، على حد وصفها.

ووفقا لما نشرته صحيفة "البيان"، شددت الوزارة على عدم التهاون مع أي محل مخالف ويستغل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وكشفت الوزارة اليوم عن تحريرها مخالفات لعدد من محال بيع المطهرات والمعقمات في الدولة لرفع أسعار السلع الخاصة بها خاصة الكمامات مشددة على أنها لن تتهاون مع أي محل مخالف.

وشددت الوزارة على أن الإجراءات التي تتخذها حيال المخالفين والمتلاعبين في الأسواق تأتي تنفيذاً لقانون حماية المستهلك الصادر عام 2006 ولائحته التنفيذية لعام 2007، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات تشمل الغرامات الفورية بقيمة تتراوح بين 5 إلى 100 ألف درهم حسب حجم ونوع المخالفة وصولاً إلى الإغلاق في حال تكرار نفس المخالفة من المنفذ الواحد.

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية حتى يوم أمس الثلاثاء، تعافي 5 حالات جديدة لمصابين من جنسيات مختلفة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، ليصل عدد حالات التعافي في الإمارات 17 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الثلاثاء، أن التطبيق الفعال للإجراءات الاحترازية كشف عن 15 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم /COVID-19/ وكانوا جميعهم ضمن الحالات المشتبه بها في الحجر الصحي في الإمارات. وبذلك يبلغ عدد الحالات المعلن عنها 74 حالة.